Giudice Sportivo, un turno di stop a Dijks. Multato Juric (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA - Ora che si è concluso la prima giornata di Serie A , il Giudice Sportivo ha reso noto che Mitchell Dijks del Bologna sarà costretto a saltare il prossimo turno: il terzino sinistro olandese ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA - Ora che si è concluso la prima giornata di Serie A , ilha reso noto che Mitchelldel Bologna sarà costretto a saltare il prossimo: il terzino sinistro olandese ...

SkySport : Verona-Roma, 3-0 a tavolino per il caso Diawara: lo ha deciso il giudice sportivo - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Ufficiale, Verona-Roma 3-0 a tavolino Questa la decisione del giudice sportivo #SkySport #SerieA… - Sport_Mediaset : +++ #Diawara: Giudice Sportivo, #VeronaRoma 3-0 +++ #SportMediaset #breakingnews - jacko_cecilia : RT @SkySport: Verona-Roma, 3-0 a tavolino per il caso Diawara: lo ha deciso il giudice sportivo - diegocecati : RT @marifcinter: Il giudice sportivo della Serie A ha appena inflitto lo 0-3 a tavolino alla Roma per aver schierato sabato nella partita d… -