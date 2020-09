Genoa, Pellegrini è arrivato a Genova: domani il primo allenamento (Di martedì 22 settembre 2020) Il neo acquisto del Genoa, Luca Pellegrini, è arrivato a Genova e svolgerà nella giornata di domani il primo allenamento Luca Pellegrini, neo acquisto del Genoa è appena arrivato a Genova e svolgerà nella giornata di domani il primo allenamento con i propri compagni. Il terzino, dopo la scorsa stagione trascorsa in prestito al Cagliari, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus con cui ha fatto il ritiro estivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Il neo acquisto del, Luca, èe svolgerà nella giornata diilLuca, neo acquisto delè appenae svolgerà nella giornata diilcon i propri compagni. Il terzino, dopo la scorsa stagione trascorsa in prestito al Cagliari, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus con cui ha fatto il ritiro estivo. Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : #Juventus e #Genoa hanno definito l’accordo in prestito per #LucaPellegrini // Luca Pellegrini joins Genoa on a sea… - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - AlfredoPedulla : Luca #Pellegrini-#Genoa. #Osprio atteso dal #Parma. Poi #Biancone con #Darmian-#Inter. Sebastiano #Espositp: #Spal.… - LR23 : RT @romeoagresti: #Juventus e #Genoa hanno definito l’accordo in prestito per #LucaPellegrini // Luca Pellegrini joins Genoa on a season-lo… - gobboisback : RT @romeoagresti: #Juventus e #Genoa hanno definito l’accordo in prestito per #LucaPellegrini // Luca Pellegrini joins Genoa on a season-lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Pellegrini Tuttosport - Pellegrini al Genoa - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net Genoa, Pellegrini è arrivato a Genova: domani il primo allenamento

Il neo acquisto del Genoa, Luca Pellegrini, è arrivato a Genova e svolgerà nella giornata di domani il primo allenamento Luca Pellegrini, neo acquisto del Genoa è appena arrivato a Genova e svolgerà ...

Genoa: ecco Pellegrini, domani il primo allenamento

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - Nuovo colpo per il Genoa di Rolando Maran. Luca Pellegrini, difensore della Juventus, è arrivato a Genova nel primo pomeriggio. Il terzino sinistro vestirà la maglia rossoblù ...

Il neo acquisto del Genoa, Luca Pellegrini, è arrivato a Genova e svolgerà nella giornata di domani il primo allenamento Luca Pellegrini, neo acquisto del Genoa è appena arrivato a Genova e svolgerà ...(ANSA) - GENOVA, 22 SET - Nuovo colpo per il Genoa di Rolando Maran. Luca Pellegrini, difensore della Juventus, è arrivato a Genova nel primo pomeriggio. Il terzino sinistro vestirà la maglia rossoblù ...