Enrico Brignano: «Il tempo che piego alle mie esigenze» (Di martedì 22 settembre 2020) In una prima serata che somiglia sempre più a un kolossal hollywoodiano nella durata, Enrico Brignano sceglie la brevità. Lo dimostra in Un'ora sola vi vorrei, il nuovo varietà al via il 22 settembre su Raidue che avrà un'unica peculiarità: durare 60 minuti e non oltre. Un orologio disposto al centro del palco scandirà, infatti, il tempo affinché il padrone di casa e i suoi ospiti non sbrachino e mantengano il patto stabilito con il pubblico, riducendo al minimo il rischio della famosa «diretta fiume» che scandisce da anni, ormai, la routine serale degli spettatori. In cinque prime serate, Brignano condenserà i punti di forza del suo repertorio attraverso monologhi e battute taglienti, satira e musica, arte e folklore. Il tutto giocando sul tempo, passeggiando tra i ricordi del passato e percorrendo il ponte gettato sul futuro a condizione che i minuti pattuiti rimangano quelli.

