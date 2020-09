DEVASTANTE CROLLO IN ITALIA | ARRIVANO LE PRIME IMMAGINI DEL DISASTRO

Leggi su howtodofor

(Di martedì 22 settembre 2020) Frana sull'isola di Ventotene in località Moggio di Terra . Il costone ha fatto crollare la strada che conduce a Capo dell’Arco. Per questo 15 abitazioni, un albergo e un circolo velico sono rimasti completamente isolati. Da giorni, informa il Comune, la sede dei crolli era monitorata costantemente con l'utilizzo di droni e per questo non ci sono stati feriti. #VIDEO ALLA FINE DELL' ARTICOLO Nella giornata di ieri, quando è avvenuta la frana, il sindaco è intervenuto sul posto e ha fatto allontanare tutte le barche ormeggiate vicino alla costa. "Continua anche il costante lavoro della Capitaneria di Porto che si è adoperata e si adopera per far allontanare e tenere lontane le imbarcazioni dalla zona", l'appello del Comune. Ci si aspetta un nuovonei prossimi giorni Nei ...