Delusione Renzi, la sua Italia è più morta che Viva. Risultato sotto le aspettative in casa, irrilevante nelle altre Regioni (Di martedì 22 settembre 2020) Una partenza a razzo. Prima delle urne. E un finale da comprimario. Sconfitto dal plebiscito per il Sì al referendum tagliapoltrone, che pure aveva costantemente cannoneggiato salvo poi lasciare libertà di voto ai suoi elettori. irrilevante alle Regionali, con i suoi candidati che non brillano. Persino nella sua Toscana, dove sosteneva il candidato del centrosinistra Giani, Matteo Renzi va al di sotto delle aspettative. Fu lui in persona, del resto, nel febbraio scorso, a fissare l’assicella degli obiettivi. In un’intervista al quotidiano La Nazione in cui, a precisa domanda (Senatore Renzi, l’ultimo sondaggio sulle elezioni regionali è molto incoraggiante. Lei non si accontenta del 10%. E rilancia), rispose con sicumera: “…Certo è che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 settembre 2020) Una partenza a razzo. Prima delle urne. E un finale da comprimario. Sconfitto dal plebiscito per il Sì al referendum tagliapoltrone, che pure aveva costantemente cannoneggiato salvo poi lasciare libertà di voto ai suoi elettori.alle Regionali, con i suoi candidati che non brillano. Persino nella sua Toscana, dove sosteneva il candidato del centrosinistra Giani, Matteova al didelle. Fu lui in persona, del resto, nel febbraio scorso, a fissare l’assicella degli obiettivi. In un’intervista al quotidiano La Nazione in cui, a precisa domanda (Senatore, l’ultimo sondaggio sulle elezioni regionali è molto incoraggiante. Lei non si accontenta del 10%. E rilancia), rispose con sicumera: “…Certo è che ...

