Danilo Gallinari e Eleonora Boi | arriva il primo figlio per la coppia

(Di martedì 22 settembre 2020)edBoi sono in attesa del loro. Ladà l’annuncio sui social, il cestista dell’Nbs e Eleonara Boi, diventeranno presto genitori. Il 21 Settembre, la giornalista sportiva ha condiviso su Instagram la foto in cui si vede il pancione. La didascalia recita: “L’inizio di un viaggio meraviglioso”. Ha poi scherzosamente aggiunto “Non proprio l’inizio“, in relazione al suo avanzato stato di gravidanza. Dopo l’annuncio dell’arrivo del loro bebè, si sono subito scatenate sui social, insistenti rumors riguardo al matrimonio. Le nozze sembrerebbero essere prossime; anzi, alcuni ritengono che sono state rimandate ...

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Basket, Danilo #Gallinari diventa papà: arriva l'annuncio via social della fidanzata Eleonora Boi FOTO - 361_magazine : #DanuloGallinari e #EleonoraBoi presto genitori - 5fuori : In mezzo alle finali di Conference...un po' di gossip. O meglio, spazio ad una lieta notizia: Eleonora Boi, compagn… - Albycoach : RT @Superbasket_it: Danilo Gallinari diventerà papà! - hbpmar13 : Danilo Gallinari diventerà padre e chissà che figlio/a bellissimo/a uscirà ?? -

