Comunali in Campania, spoglio ancora in corso. Ecco i primi sindaci eletti (Di martedì 22 settembre 2020) È in corso lo spoglio in 85 Comuni della Campania. Tra questi non ci sono capoluoghi. Occhi puntati sulle sfide di Caivano, Pomigliano d’Arco e Giugliano in Campania in provincia di Napoli dove M5s e Pd corrono insieme. Intanto, sono stati eletti i primi sindaci dei comuni sotto i 15mila abitanti. Giuseppe Guida e’ il nuovo sindaco di Positano (Salerno) che ha conquistato il 52% delle preferenze superando la candidata Gabriella Guida. eletti in Campania anche i sindaci di Celle di Bulgheria e Sant’Angelo Fasanella in provincia di Salerno. Nel casertano e’ stato eletto sindaco di San Cipriano d’Aversa Vincenzo Caterino, unico candidato, con affluenza alle urne pari al 65%. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 settembre 2020) È inloin 85 Comuni della. Tra questi non ci sono capoluoghi. Occhi puntati sulle sfide di Caivano, Pomigliano d’Arco e Giugliano inin provincia di Napoli dove M5s e Pd corrono insieme. Intanto, sono statidei comuni sotto i 15mila abitanti. Giuseppe Guida e’ il nuovo sindaco di Positano (Salerno) che ha conquistato il 52% delle preferenze superando la candidata Gabriella Guida.inanche idi Celle di Bulgheria e Sant’Angelo Fasanella in provincia di Salerno. Nel casertano e’ stato eletto sindaco di San Cipriano d’Aversa Vincenzo Caterino, unico candidato, con affluenza alle urne pari al 65%. ...

Agenzia_Ansa : Netto successo dei Sì al #referendum2020. Nelle regionali il centrosinistra si rafforza. Giani e Emiliano ok in T… - Beatric09656317 : RT @elleeffe58: @CarratuIsa @luigipelli @matteorenzi Più lucida di così?? Ma lo avete ascoltato bene? Ha fatto una analisi veritiera e se i… - MarinoBruschini : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Verso ballottaggio a Pomigliano dove Pd e M5s corrono insieme. Il voto negl... - elleeffe58 : @CarratuIsa @luigipelli @matteorenzi Più lucida di così?? Ma lo avete ascoltato bene? Ha fatto una analisi veritier… - Gabriele_Vernuz : @lorepregliasco Il CSX ha fatto il botto alle comunali in Campania, e ho notato che in un paese, Caivano, esiste co… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Campania Amministrative 2020, in corso lo spoglio in 85 comuni della Campania Sky Tg24 Elezioni comunali, nei capoluoghi avanti il centrodestra. Il centrosinistra vince a Mantova, bene a Trento

La vittoria di Brugnaro alle comunali di Venezia si lega anche alla vittoria della ... Per le Regionali, si va verso un 3 a 3, con il centrosinistra che mantiene anche la Campania di Vincenzo De Luca ...

Live amministrative: centrodestra vince a Venezia (rieletto Brugnaro), in testa ad Arezzo e Matera. Centrosinistra avanti a Mantova e Trento

La vittoria di Luigi Brugnaro alle comunali di Venezia si lega anche alla vittoria della civica che porta il suo nome, la cosiddetta “lista fucsia”, che è data dallo spoglio intorno al 33%. Si tratta ...

La vittoria di Brugnaro alle comunali di Venezia si lega anche alla vittoria della ... Per le Regionali, si va verso un 3 a 3, con il centrosinistra che mantiene anche la Campania di Vincenzo De Luca ...La vittoria di Luigi Brugnaro alle comunali di Venezia si lega anche alla vittoria della civica che porta il suo nome, la cosiddetta “lista fucsia”, che è data dallo spoglio intorno al 33%. Si tratta ...