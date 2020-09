Caso Diawara, arriva la decisione del giudice: vittoria a tavolino all’Hellas (Di martedì 22 settembre 2020) Alla fine si è concretizzata la sconfitta a tavolino ai danni della Roma. La vittoria va all'Hellas Verona che ottiene così 3 punti facili dopo l'errore giallorosso nella distinta.ROMA SCONFITTA A tavolinocaption id="attachment 1025067" align="alignnone" width="300" Diawara (Getty Images)/captionRipercorriamo la vicenda. Il club giallorosso non aveva inserito Diawara nella lista da consegnare alla Lega Serie A pensando che il giocatore rientrasse negli under 22. Peccato però che l'ex Napoli abbia compiuto 23 anni lo scorso luglio diventando a tutti gli effetti un over. Ecco quindi spiegata la decisione del giudice sportivo che ha inflitto la sconfitta a tavolino ai giallorossi.Questo il comunicato: "Il giudice ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Alla fine si è concretizzata la sconfitta aai danni della Roma. Lava all'Hellas Verona che ottiene così 3 punti facili dopo l'errore giallorosso nella distinta.ROMA SCONFITTA Acaption id="attachment 1025067" align="alignnone" width="300"(Getty Images)/captionRipercorriamo la vicenda. Il club giallorosso non aveva inseritonella lista da consegnare alla Lega Serie A pensando che il giocatore rientrasse negli under 22. Peccato però che l'ex Napoli abbia compiuto 23 anni lo scorso luglio diventando a tutti gli effetti un over. Ecco quindi spiegata ladelsportivo che ha inflitto la sconfitta aai giallorossi.Questo il comunicato: "Il...

