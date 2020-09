#Cartabianca: ospiti stasera, 22 settembre 2020 (Di martedì 22 settembre 2020) Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 22 settembre 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: tutti i risultati delle elezioni regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari, con le possibili ripercussioni sul governo e sugli equilibri della maggioranza e dell’opposizione. #Cartabianca: ospiti di oggi, 22 settembre 2020 Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Matteo Salvini, segretario Lega; Graziano Delrio, Partito Democratico; Lucia Annunziata, conduttrice di ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 22 settembre 2020) Nuova puntatadi, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 22, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: tutti i risultati delle elezioni regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari, con le possibili ripercussioni sul governo e sugli equilibri della maggioranza e dell’opposizione.di oggi, 22Molti glidella puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Matteo Salvini, segretario Lega; Graziano Delrio, Partito Democratico; Lucia Annunziata, conduttrice di ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Cartabianca ospiti Speciali elezioni in tv: la programmazione sulle reti Rai, Mediaset, La7 e Sky

Speciali elezioni in TV, gli speciali sui risultati del Referendum e le Regionali in onda sulle reti Rai, Mediaset e La7, con Mentana ovviamente. Lunedì 21 e martedì 22 settembre saranno giornate di f ...

Rai, Mediaset e Sky: gli Speciali per Elezioni e Referendum 2020

Lunedì 21, dalle 14.55 alle 18.00, la diretta del Tg1 su Rai1 proporrà exit poll e proiezioni in continuo aggiornamento. Nel corso della trasmissione, collegamenti dal territorio e dalle sedi istituzi ...

Speciali elezioni in TV, gli speciali sui risultati del Referendum e le Regionali in onda sulle reti Rai, Mediaset e La7, con Mentana ovviamente. Lunedì 21 e martedì 22 settembre saranno giornate di f ...Lunedì 21, dalle 14.55 alle 18.00, la diretta del Tg1 su Rai1 proporrà exit poll e proiezioni in continuo aggiornamento. Nel corso della trasmissione, collegamenti dal territorio e dalle sedi istituzi ...