Calciomercato Juventus, non solo Morata: pronto il doppio colpo? (Di martedì 22 settembre 2020) La Juventus sarebbe in attesa dell’imminente firma sul contratto di Alvaro Morata, che nelle prossime ore dovrebbe divenire a tutti gli effetti il nuovo numero 9 bianconero. I tifosi rimangono comunque perplessi dinanzi all’acquisto dell’ex attaccante del Real Madrid e del Chelsea, in quanto ritenuto poco freddo sotto porta e non in grado di spostare gli equilibri. Però occorre anche ricordare cosa ha fatto Morata nel suo precedente biennio a Torino: ha contribuito alla vittoria di due scudetti ed a portare la Juventus in finale di Champions League nel 2015. Inoltre l’operazione da un punto di vista economico potrebbe rivelarsi vantaggiosa ed all’ombra della Mole lo spagnolo classe 1992 potrebbe trovare l’ambiente ideale per rilanciarsi definitivamente, dopo quattro anni non ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) Lasarebbe in attesa dell’imminente firma sul contratto di Alvaro, che nelle prossime ore dovrebbe divenire a tutti gli effetti il nuovo numero 9 bianconero. I tifosi rimangono comunque perplessi dinanzi all’acquisto dell’ex attaccante del Real Madrid e del Chelsea, in quanto ritenuto poco freddo sotto porta e non in grado di spostare gli equilibri. Però occorre anche ricordare cosa ha fattonel suo precedente biennio a Torino: ha contribuito alla vittoria di due scudetti ed a portare lain finale di Champions League nel 2015. Inoltre l’operazione da un punto di vista economico potrebbe rivelarsi vantaggiosa ed all’ombra della Mole lo spagnolo classe 1992 potrebbe trovare l’ambiente ideale per rilanciarsi definitivamente, dopo quattro anni non ...

