Ballando con le stelle, Raimondo Todaro finisce in ospedale: è stato operato (Di martedì 22 settembre 2020) Ballando con le stelle è partito nella serata del 19 settembre con una nuova edizione. Condotto da Milly Carlucci è il talent di ballo dove personaggi famosi imparano i balli di coppia con dei professionisti del settore. Una giuria di esperti ha il compito di valutare le performance. I giurati del 2020 sono: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Il talent è iniziato da soli pochi giorni ma è già movimentato. Infatti il concorrente Raimondo Todaro si trova in ospedale. Il ballerino quest’anno era in coppia con Elisa Isoardi ma è stato colpito da un malore che, sebbene non sia nulla di grave, necessita comunque di un’operazione. Ma cosa è ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 settembre 2020)con leè partito nella serata del 19 settembre con una nuova edizione. Condotto da Milly Carlucci è il talent di ballo dove personaggi famosi imparano i balli di coppia con dei professionisti del settore. Una giuria di esperti ha il compito di valutare le performance. I giurati del 2020 sono: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Il talent è iniziato da soli pochi giorni ma è già movimentato. Infatti il concorrentesi trova in. Il ballerino quest’anno era in coppia con Elisa Isoardi ma ècolpito da un malore che, sebbene non sia nulla di grave, necessita comunque di un’operazione. Ma cosa è ...

ZZiliani : È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Kl… - Ballando_Rai : #TullioSolenghi e @mariaermachkova hanno rotto il ghiaccio con un ruggente charleston d'altri tempi ?… - Raiofficialnews : #BallandoConLeStelle: da sabato #19settembre alle 20:35 su @RaiUno con @milly_carlucci. 'Ballerino per una notte' d… - AnonymeRai : ? Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ricoverato in ospedale: non potrà ballare. Parla Elisa Isoardi… - Mafara72 : RT @LiveSpinoza: Ora il problema è capire se a Ballando con le stelle c'è posto per tutti i parlamentari tagliati. [@Guli__1979] -