Autocertificazioni illustrate | la mostra a Roma dal 2 al 4 ottobre

(Di martedì 22 settembre 2020) Arriva ala primadi. Dal 2 al 4presso il Centro Giovani in Via della Penitenza 35, nel cuore di Trastevere, saranno esposte una selezione delle opere che hanno preso parte al progetto artisticograzie al sostegno dell’associazione Libreria Zalib. L’idea è nata da due amici disegnatori di, Federico Russo e Matteo Brogi che, durante le settimane di lockdown dovute all’emergenza Covid-19, hanno creato una pagina Instagram in cui sono state raccolte illustrazioni e disegni da tutta Italia realizzati sui moduli delle. All’iniziativa hanno preso parte artisti, designer, illustratori, street artist ma anche ...

Un progetto, nato a marzo, che ha fatto diventare i moduli – quelli che abbiamo compilato per mesi – “tele” per artisti, illustratori e amanti dell’arte. Uno spazio per sfogare le proprie emozioni. Su ...Sulla loro pagina Instagram ce ne sono di tutte le tipologie. C'è chi sulle autocertificazioni ci ha disegnato un cuore, chi lo stivale dell'Italia, chi invece - quando il lockdown per i congiunti pot ...