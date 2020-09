Alfonso Signorini asfalta in diretta Franceska Pepe: “Gran maleducata, questa è casa mia!” – VIDEO (Di martedì 22 settembre 2020) Alfonso Signorini ha alzato la voce, ieri sera, contro Franceska Pepe nella terza puntata del Grande Fratello Vip. Durante lo scontro tra Tommaso Zorzi e la modella il padrone di casa ha perso la pazienza. Il motivo? A suo dire l’impossibilità di parlare, restando infastidito dal fatto che l’influencer continuasse a dire la sua. E... L'articolo Alfonso Signorini asfalta in diretta Franceska Pepe: “Gran maleducata, questa è casa mia!” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 22 settembre 2020)ha alzato la voce, ieri sera, contronella terza puntata del Grande Fratello Vip. Durante lo scontro tra Tommaso Zorzi e la modella il padrone diha perso la pazienza. Il motivo? A suo dire l’impossibilità di parlare, restando infastidito dal fatto che l’influencer continuasse a dire la sua. E... L'articoloin: “Granmia!” –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

rosestobecky : RT @gravityfucks: alfonso signorini è veramente un maleducato fatelo fallire insieme al suo programma del cazzo, grazie - needtolosew : RT @gravityfucks: alfonso signorini è veramente un maleducato fatelo fallire insieme al suo programma del cazzo, grazie - Wiccigreen : Signorini ieri sera è stato davvero deludente (non che sia meglio di solito). È un peccato che tutto quello che fac… - viaggioneilibri : RT @gravityfucks: alfonso signorini è veramente un maleducato fatelo fallire insieme al suo programma del cazzo, grazie - Suffo89 : RT @rosesgaia: Alfonso Signorini non sa condurre un programma del genere, che aspettiamo a mandarlo via? #GFVIP -