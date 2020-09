Zingaretti ha fatto fessi pure i terremotati

(Di lunedì 21 settembre 2020) «Gli abbiamo offerto l'aranciata, la coca cola, qualche patatina». E poi di nuovo buio. Quel giorno di luglio si era accesa la speranza per le cinque famiglie invitate all'inaugurazione della palazzina di San Cipriano, la prima ad essere terminata ad Amatrice. Un momento atteso per quattro anni. Una gioia durata appena pochi minuti. Perché dopo il taglio del nastro da parte del presidente della Regione Lazio Nicola, tutto è tornato come prima. C'era il sindaco, il vescovo, le istituzioni regionali. E quelli che sarebbero dovuti essere i veri protagonisti della storica giornata: gli amatriciani, le persone che hanno perso la casa dove hanno vissuto tutta la vita. Ma quando le telecamere si sono spente i condomini sono stati costretti a tornare nei moduli abitativi, gli stessi dove hanno vissuto negli ultimi tre anni, dopo aver anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti fatto

Blindata la legislatura se dovesse prevalere il sì al referendum. Sul resto solo incognite. Non solo rimpasto, interrogativi sui temi sul tappeto: dal Mes alla legge elettorale, Chi vince avrà la gold ...Se la riforma sarà approvata, i parlamentari diventeranno 345 in meno per un risparmio dello 0,005% del debito pubblico. Con il No il Parlamento resterà invariato Domenica e lunedì prossimi, il 20 e 2 ...