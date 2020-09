Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 21 settembre: Gemma molla Paolo dopo un bacio (Di lunedì 21 settembre 2020) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. I numerosi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset, nell’appuntamento di oggi pomeriggio avranno modo di vedere come procedono le storie dei protagonisti, una puntata composta per l’ennesima volta dal Trono classico e Trono over assieme. Alle 14:45 circa gran parte dell’episodio sara esclusivamente dedicato per l’ennesima volta a Gemma Galgani. Quest’ultima, infatti, dopo due settimane ha deciso di chiudere la frequentazione col cavaliere Paolo. In un primo momento tra la dama torinese e l’uomo sembrava che andasse bene, ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 settembre 2020) Primo appuntamento settimanale diInizia una nuova settimana di programmazione di, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. I numerosi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset, nell’appuntamento dipomeriggio avranno modo di vedere come procedono le storie dei protagonisti, unacomposta per l’ennesima volta dal Trono classico e Trono over assieme. Alle 14:45 circa gran parte dell’episodio sara esclusivamente dedicato per l’ennesima volta aGalgani. Quest’ultima, infatti,due settimane ha deciso di chiudere la frequentazione col cavaliere. In un primo momento tra la dama torinese e l’uomo sembrava che andasse bene, ...

