Traffico Roma del 21-09-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 settembre 2020) LuceverdeBentrovati dalla redazione buonasera in studio Stefano Baiocchi si sta via via normalizzando ilsulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sulla raccordo anulare né sulle autostrade mentre ci sono ancora problemi sulla tangenziale a causa di un incidente avvenuto all’altezza della Nomentana incidente che sta provocando code a partire dalla stazione Tiburtina in direzione quindi salare sempre in tangenziale abbiamo rallentamenti ora di lieve entità tra l’uscita per la stazione Tiburtina il bivio per laL’Aquila in direzione di San Giovanni poi ci sono code dalla Prenestina fino a viale Castrense sulla luna 20 nelle due direzioni tra la Giustiniana e Tomba di Nerone abbiamo poi naturalmenteintenso Data l’ora su tutte le console ...