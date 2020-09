Toti (pres. Liguria): «Riapertura stadi? Abbiamo altre priorità» (Di lunedì 21 settembre 2020) Giovanni Toti si è espresso sulla questione relativa alla Riapertura degli stadi Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, tramite il suo profili Twitter si è espresso in merito alla questione relativa alla Riapertura degli stadi in Serie A. L’opinione del governatore ligure è la stessa del sindaco di Firenze Nardella. «stadi? Abbiamo altre priorità. Oggi Abbiamo 64 nuovi positivi sui 1400 tamponi effettuati ieri. I ricoveri restano invariati e anche il cluster della Spezia e’ sempre sotto controllo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Giovannisi è esso sulla questione relativa alladegliGiovanniidente della Regione, tramite il suo profili Twitter si è esso in merito alla questione relativa alladegliin Serie A. L’opinione del governatore ligure è la stessa del sindaco di Firenze Nardella. «priorità. Oggi64 nuovi positivi sui 1400 tamponi effettuati ieri. I ricoveri restano invariati e anche il cluster della Spezia e’ sempre sotto controllo». Leggi su Calcionews24.com

MauroPelizzoni2 : @alexandro1967 @FrancescoCeroni @GuidoCrosetto Io non devo ricredermi perché non ho mai parlato di cosa è accaduto… - isamiccoli52 : RT @Boboj29: Questa foto che vede dei bambini inginocchiati che scrivono sulla sedia e' stata messa sul web dal Pres.della Regione Liguria… - Boboj29 : Questa foto che vede dei bambini inginocchiati che scrivono sulla sedia e' stata messa sul web dal Pres.della Regio… - pama_dei : @MauroV1968 @Cartabellotta Infatti. Il Ds si è giustificato. Non avrebbe certo dovuto consentire allo smaltimento d… - LemmeVincenzo : @Moonlightshad1 Il Preside della scuola di #Genova #Sputtana @GiovanniToti -

Ultime Notizie dalla rete : Toti pres Toti (Pres. Liguria): Aumentiamo numero di tamponi fatti, ma non danno certezza Il Messaggero