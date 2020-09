Torino, Appendino condannata a 6 mesi per falso: 'Mi sospendo da M5S ma vado avanti come sindaca' (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca di Torino, , è stata condannata a sei mesi nell'ambito del Ream. Stessa condanna per l'assessore comunale al Bilancio, Sergio Ronaldo. Otto mesi, invece, per l'ex capo di Gabinetto Paolo ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladi, , è stataa seinell'ambito del Ream. Stessa condanna per l'assessore comunale al Bilancio, Sergio Ronaldo. Otto, invece, per l'ex capo di Gabinetto Paolo ...

