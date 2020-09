Scuole, quarantena per 2 classi Oggi eseguiti altri 460 tamponi (Di lunedì 21 settembre 2020) I dati di Ats Bergamo riferiti al 21 settembre. Positivi un bimbo della scuola materna e un dodicenne. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 21 settembre 2020) I dati di Ats Bergamo riferiti al 21 settembre. Positivi un bimbo della scuola materna e un dodicenne.

