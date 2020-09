Scoperti sei immigrati in un camion frigo dalla Grecia: uno di loro ha il coronavirus (Di lunedì 21 settembre 2020) Bologna, 21 set – Una storia di ordinaria disperazione legata all’immigrazione ci arriva da un’area di servizio lungo Via degli Stradelli Guelfi, vicino Bologna. Durante un controllo ordinario i militari dell’Arma hanno individuato un tir, proveniente dal porto di Salonicco e diretto a quello di Ancona, che è risultato trasportare sei afghani palesemente denutriti, praticamente assiderati a causa della lunga permanenza nel cassone refrigerante e malati di scabbia. Uno di essi è persino risultato positivo al Covid–19. I carabinieri di Castel San Pietro Terme, nel Bolognese, si trovavano in zona per ordinari controlli viabilistici e di sicurezza: quando però sono stati avvistati dagli afghani, ormai evidentemente allo stremo delle forze, la loro attenzione è stata richiamata con urla e richieste disperate di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Bologna, 21 set – Una storia di ordinaria disperazione legata all’immigrazione ci arriva da un’area di servizio lungo Via degli Stradelli Guelfi, vicino Bologna. Durante un controllo ordinario i militari dell’Arma hanno individuato un tir, proveniente dal porto di Salonicco e diretto a quello di Ancona, che è risultato trasportare sei afghani palesemente denutriti, praticamente assiderati a causa della lunga permanenza nel cassone refrigerante e malati di scabbia. Uno di essi è persino risultato positivo al Covid–19. I carabinieri di Castel San Pietro Terme, nel Bolognese, si trovavano in zona per ordinari controlli viabilistici e di sicurezza: quando però sono stati avvistati dagli afghani, ormai evidentemente allo stremo delle forze, laattenzione è stata richiamata con urla e richieste disperate di ...

