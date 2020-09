Salvini capitan coniglio Lui? Il giornalista Rai pagato con i soldi dei cittadini | uno sfregio senza precedenti

(Di lunedì 21 settembre 2020) Un altroRai è caduto su di un post politicamente inopportuno. Questa volta è toccato a Roberto Secci,parlamentare in forze a Rainews24, che su Facebook ha definito il leader della Lega Matteo». Su Secci, che oltre ad essere parlamentarista è anche membro dell'Usigrai (il sindacato interno della Tv di Stato) e del Cdr di Rainews, si è subito abbattuta l'ira dei parlamentari del Carroccio che,ati da Paolo Tiramani, fanno parte della Commissione di vigilanza, in un comunicato hanno precisato la loro posizione critica nei confronti di Secci: «"" riferito al senatore Matteo. Sono queste le parole pubblicate nei ...

Il giornalista di Rainews 24, Roberto Secci, è finito nel mirino della Lega per aver "offeso gratuitamente" Matteo Salvini sul proprio profilo Facebook. Il partito ha quindi deciso di pubblicare una n ...Tic tac, tic tac: le elezioni regionali in Toscana sono sempre più vicine. Matteo Salvini lo sa, Nicola Zingaretti lo sa, tutti lo sanno: potrebbero costare molto caro. Sia a destra, che a sinistra.