Referendum 2020: per gli exit poll vince il sì fra il 60 e il 64% (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Sì è fra il 60 e il 64%, il No fra il 36 e il 40%. Questo dice il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai nel referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Le urne si sono chiuse alle 15 dopo essere state aperte dalla mattina di lunedì alle sette e tuttala giornata di domenica dalle 7 alle 23. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Sì è fra il 60 e il 64%, il No fra il 36 e il 40%. Questo dice il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai nel referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Le urne si sono chiuse alle 15 dopo essere state aperte dalla mattina di lunedì alle sette e tuttala giornata di domenica dalle 7 alle 23.

Linkiesta : Il No al #referendum è un No al populismo, è un No ai demagoghi e ai sovranisti con le peggiori intenzioni. La best… - marcotravaglio : Alessandro Di Battista che non fa un solo comizio per il Sì al #referendum, ma arringa la folla pentastellata di Ba… - fattoquotidiano : Di Maio vota a Pomigliano d’Arco, referendum: “Sono 30 anni che lo aspettiamo”. Poi selfie e in bocca al lupo al ca… - sole24ore : Exit poll, referendum:?vince il sì. Regionali: Liguria, Toti verso la riconferma @sole24ore - CorriereRagusa : Referendum, spoglio in corso: i 'Sì' prevalgono nettamente - Corriere di Ragusa -