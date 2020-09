Polizia penitenziaria, da ora gli agenti potranno controllare, e multare, auto e camion (Di lunedì 21 settembre 2020) Dal dire al fare sono passati nove anni: il tempo trascorso perché gli agenti della Polizia penitenziaria, 'autorizzati' fin dal 2011 svolgere anche il servizio di Polizia stradale, elevando dunque ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Dal dire al fare sono passati nove anni: il tempo trascorso perché glidella, 'rizzati' fin dal 2011 svolgere anche il servizio distradale, elevando dunque ...

matteosalvinimi : Il governo ha spalancato le celle per mandare a casa centinaia di criminali con la scusa del covid, ma non ha imped… - matteosalvinimi : Un detenuto tunisino del carcere di Sollicciano a Firenze è evaso al termine dell’udienza nel palazzo di Giustizia,… - matteosalvinimi : ??Carcere di Aversa (Caserta): detenuto africano massacra di botte un agente della Polizia Penitenziaria. Solidariet… - TrasportoEuropa : La #Polizia #Penitenziaria ha gli strumenti gestionali per svolgere funzioni di Polizia stradale, grazie ad accordo… - giorgio757 : RT @autocostruttore: Carcere Perugia: detenuto aggredisce cinque agenti di Polizia Penitenziaria. Si tratta di un extracomunitario di origi… -