Pinguino trovato morto sulla spiaggia | nello stomaco una mascherina chirurgica

Un esemplare di Pinguino di Magellano è stato ritrovato morto, in Brasile, dopo aver ingoiato una mascherina chirurgica. Forte l'appello dell'Instituto Argonauta: è emergenza ambientale, serve la sensibilizzazione della popolazione sul tema rifiuti. Una scoperta drammatica, quella avvenuta a Sao Sebastiao, sulla spiaggia dello stato brasiliano di San Paolo.

