Piazza Mercato: la Polizia interrompe un concerto abusivo

Cronaca di Napoli: la Polizia ha interrotto un concerto abusivo in Piazza Mercato. Denunciato un 44enne parcheggiatore abusivo e un 24enne per possesso di coltello. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato al corso Arnaldo Lucci una persona che stava svolgendo l'attività di parcheggiatore abusivo

