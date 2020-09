Neymar, accordo con Puma: 25 milioni all’anno! Sorpassati Messi e CR7 (Di lunedì 21 settembre 2020) Neymar Jr ha raggiunto l’accordo con Puma dopo la separazione da Nike: 25 milioni all’anno per il brasiliano Neymar, dopo la separazione con Nike, ha stretto un nuovo accordo con Puma. E, come riporta Forbes, le cifre che hanno convinto il brasiliano a cambiare sponsor tecnico sono da capogiro: 25 milioni di euro all’anno. Un compenso più alto rispetto a quello di Leo Messi con Adidas e Ronaldo con Nike. Il marchio del baffo pagava Neymar 12 milioni all’anno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020)Jr ha raggiunto l’condopo la separazione da Nike: 25all’anno per il brasiliano, dopo la separazione con Nike, ha stretto un nuovocon. E, come riporta Forbes, le cifre che hanno convinto il brasiliano a cambiare sponsor tecnico sono da capogiro: 25di euro all’anno. Un compenso più alto rispetto a quello di Leocon Adidas e Ronaldo con Nike. Il marchio del baffo pagava12all’anno. Leggi su Calcionews24.com

Chi naviga spesso sui social media e segue il marketing sportivo sarà già venuto a conoscenza dell’accordo tra Neymar e Puma. Il fantasista del PSG ha rescisso il suo storico accordo con Nike, ...

