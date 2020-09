Montepremi Grande Fratello Vip 5 2020: quanto guadagnano i concorrenti? (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Montepremi, i soldi e le cifre del Grande Fratello Vip 2020, giunto alla quinta edizione e di nuovo al via da lunedì 14 settembre con la conduzione di Pupo. Tanti nuovo protagonisti sono pronti a infiammare il programma. Quando guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip 5 2020? Per chi strappa la vittoria è previsto un assegno da 100 mila euro, con il 50% che sarà devoluto in beneficenza. I nomi dei concorrenti sono ben noti e alcuni tra questi risultano: Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck e Flavia Vento. Per molti di questi dovrebbe essere previsto un rimborso settimanale che arriverebbe anche fino ai 10 mila euro. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Il, i soldi e le cifre delVip, giunto alla quinta edizione e di nuovo al via da lunedì 14 settembre con la conduzione di Pupo. Tanti nuovo protagonisti sono pronti a infiammare il programma. Quando guadagna il vincitore delVip 5? Per chi strappa la vittoria è previsto un assegno da 100 mila euro, con il 50% che sarà devoluto in beneficenza. I nomi deisono ben noti e alcuni tra questi risultano: Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck e Flavia Vento. Per molti di questi dovrebbe essere previsto un rimborso settimanale che arriverebbe anche fino ai 10 mila euro.

GameStopZing CUP è la nuova competizione eSport organizzata da GameStopZing in collaborazione con Videogames Party, che, con i 68mila euro in montepremi, si presenta come il più grande campionato di v ...

GameStopZing CUP è la nuova competizione eSport organizzata da GameStopZing in collaborazione con Videogames Party, che, con i 68mila euro in montepremi, si presenta come il più grande campionato di v ...Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2020. Lo sloveno ha firmato una maestosa impresa nella cronometro conclusiva della Grande Boucle e ha recuperato i 57” di ritardo dal connazionale Primoz Rogli ...GameStopZing, in collaborazione con Videogames Party, lancia la GameStopZing CUP, il più grande campionato di videogames online mai organizzato da un retailer italiano. Un montepremi importante ed il ...