Solo_La_Lazio : ?? Lo stop di #Monchi su #Vazquez ??? 'Nessuna trattativa con la Lazio' ?? Leggi qui ?? - mirko_masella : RT @sportli26181512: Lazio-Vazquez, Monchi frena tutto: 'Nessuna trattativa in atto': Nonostante la smentita di Franco Vazquez nei giorni s… - mirko_masella : RT @sportli26181512: Monchi: “La Lazio su Vazquez? Per noi giocatore importante”: Il ds del Siviglia smentisce una possibile trattativa con… - sportli26181512 : Lazio-Vazquez, Monchi frena tutto: 'Nessuna trattativa in atto': Nonostante la smentita di Franco Vazquez nei giorn… - sportli26181512 : Monchi: “La Lazio su Vazquez? Per noi giocatore importante”: Il ds del Siviglia smentisce una possibile trattativa… -

Ultime Notizie dalla rete : Monchi Lazio

La Salernitana è in netto ritardo e non può più aspettare. C'è in ballo il maxi affare con De Laurentiis ma anche tanto altro nella settimana che inizia oggi. Il perugino Di Chiara ('93) è il nome nuo ...Franco Vazquez è maturato in Italia per poi andare a vincere all’estero col Siviglia. In Liga ha trovato un buono spazio, ma con Julen Lopetegui ha giocato meno di quanto pensasse e l’aumento della co ...Gli arrivi di Rakitic e Óscar, la voglia di cambiare aria, la tentazione della Serie A. Franco Vazquez è maturato in Italia per poi andare a vincere all’estero col Siviglia. In Liga ha trovato un buon ...