Milan batte-Bologna | 2-0 Doppietta di Ibrahimovic Polemica per l’esclusione di Tonali

(Di lunedì 21 settembre 2020) A decidere il match ladi uno strepitosoleader tecnico ed emotivo dei rossoneri che decide la sfida con un colpo di testa al 35' e un rigore trasformato con potenza e precisione al 6' del secondo tempo. Polemiche in vista per l'esclusione, all'inizio, del gioiellino

Buona la prima per il Milan che batte 2-0 il Bologna a San Siro nel posticipo della prima giornata di Serie A. A decidere il match la doppietta di uno strepitoso Ibrahimovic leader tecnico ed emotivo ...Cinque goal fatti, zero subiti. E' iniziata benissimo l'avventura del Milan 2020/2021, che dopo aver superato lo Shamrock Rovers per 3-0 ha battuto anche il Bologna per 2-0. Grande protagonista ...