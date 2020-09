Lampedusa: 400 sbarchi in poche ore, è di nuovo emergenza (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel giro di poche ore l’isola di Lampedusa è tornata in una situazione di massima emergenza. Nell’hotspot, che può contenere al massimo 192 migranti, ce ne sono già oltre 1.000. Dalle 19 di ieri alle prime luci dell’alba, infatti, sono stati contati qualcosa come 20 sbarchi, per un totale di 400 persone accolte senza sosta dagli uomini della Guardia costiera e della Guardia di Finanza.Nel frattempo, al largo dell’isola c’è anche la Alan Kurdi, che ha a bordo altri 133 migranti, di cui 62 minori e un neonato di 5 mesi. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, è di nuovo sul piede di guerra: "Lampedusa di nuovo stracolma e altre Ong che pretendono di utilizzare i porti siciliani mentre stiamo ... Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel giro diore l’isola diè tornata in una situazione di massima. Nell’hotspot, che può contenere al massimo 192 migranti, ce ne sono già oltre 1.000. Dalle 19 di ieri alle prime luci dell’alba, infatti, sono stati contati qualcosa come 20, per un totale di 400 persone accolte senza sosta dagli uomini della Guardia costiera e della Guardia di Finanza.Nel frattempo, al largo dell’isola c’è anche la Alan Kurdi, che ha a bordo altri 133 migranti, di cui 62 minori e un neonato di 5 mesi. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, è disul piede di guerra: "distracolma e altre Ong che pretendono di utilizzare i porti siciliani mentre stiamo ...

Adnkronos : Sbarchi a raffica a #Lampedusa, 400 in poche ore - TelevideoRai101 : Migranti, 400 sbarcati a Lampedusa - toysblogit : Lampedusa: 400 sbarchi in poche ore, è di nuovo emergenza - BinaryOptionEU : RT 'Sbarchi a raffica a #Lampedusa, 400 in poche ore - AnnaMaritati : @RescueMed @apuglia @VITAnonprofit Ottima notizia. Mi auguro segua a ruota la Open Arms, che ci ha imposto 60 posit… -