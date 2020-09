La scuola di Cannigione chiusa fino a gennaio | 110 studenti ad Arzachena

(Di lunedì 21 settembre 2020) , Visited 359 times, 359 visits today, Notizie Simili: A Olbia oltre 61mila euro per la didattica a… La dura battaglia per la riapertura degli asili e… Strade e scuole, ad...

AnsaSardegna : Scuola: chiusa primaria Cannigione, 110 bimbi ad Arzachena. Vulnerabilità sismica,norma nazionale blocca lavori man… - gpcirronis : Sarà chiusa sino a gennaio la scuola primaria di Cannigione per consentire di effettuare i lavori di manutenzione,… - UnioneSarda : #Sardegna - Chiusa la scuola primaria di #Cannigione, 110 bimbi trasferiti ad #Arzachena - sardanews : Arzachena, la scuola primaria di Cannigione resta chiusa fino a gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : scuola Cannigione

La Nuova Sardegna

Scuola primaria chiusa fino al prossimo gennaio a Cannigione e classi trasferite ad Arzachena, nel plesso scolastico di via Nenni. Una scelta obbligata per l’amministrazione comunale che avendo progra ...Scuola primaria chiusa fino al prossimo gennaio a Cannigione e classi trasferite ad Arzachena, nel plesso scolastico di via Nenni. Una scelta obbligata per l'amministrazione comunale che avendo ...ARZACHENA. La scuola primaria di Cannigione resterà chiusa fino a gennaio per lavori di adeguamento dell'edificio alle norme nazionali di vulnerabilità antisismica. In questo modo il Comune eviterà di ...