Italia Viva evapora: in Toscana sono irrilevanti, in Puglia non riescono a far perdere Emiliano (Di lunedì 21 settembre 2020) In Puglia non supera il 2%, in Veneto nemmeno. Ma il dato più emblematico arriva dalla Toscana dove non è risultata decisiva neanche per la vittoria di Eugenio Giani, leader della coalizione di centrosinistra ma espressione dei renziani. I numeri delle elezioni regionali sono impietosi per Italia Viva e la consegnano, all’esito di queste Regionali, nel perimetro dell’irrilevanza. Il partito di Matteo Renzi si è presentato al voto in sei Regioni, tre in alleanza con il Partito Democratico e tre in solitaria con il proprio candidato, ma l’esito si è rivelato parimenti deludente. A partire dalla Toscana, fin qui considerata fortino dell’ex premier, dove Giani è riuscito a respingere l’assalto leghista guidato da Susanna ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Innon supera il 2%, in Veneto nemmeno. Ma il dato più emblematico arriva dalladove non è risultata decisiva neanche per la vittoria di Eugenio Giani, leader della coalizione di centrosinistra ma espressione dei renziani. I numeri delle elezioni regionaliimpietosi pere la consegnano, all’esito di queste Regionali, nel perimetro dell’irrilevanza. Il partito di Matteo Renzi si è presentato al voto in sei Regioni, tre in alleanza con il Partito Democratico e tre in solitaria con il proprio candidato, ma l’esito si è rivelato parimenti deludente. A partire dalla, fin qui considerata fortino dell’ex premier, dove Giani è riuscito a respingere l’assalto leghista guidato da Susanna ...

matteorenzi : Ho votato. E sono felice di dire grazie agli scrutatori, alle forze dell’ordine, ai volontari che anche in tempi di… - luigidimaio : Il vostro affetto è la nostra forza. Buon voto a tutti e viva l’Italia. ???? - you_trend : ?? #REFERENDUM Stando all'analisi del voto di @tecneitalia, tra l'elettorato PD ha prevalso il No col 55%. Il No è… - amingolla : #ItaliaViva evapora: in #Toscana sono irrilevanti, in #Puglia non riescono a far perdere #Emiliano (di C. Paudice) - centroasociale : RT @you_trend: ?? In #Veneto la candidata di Italia Viva Daniela #Sbrollini è al momento al 7° posto su 9. Con lo 0,6% sarebbe infatti super… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva Regionali, Provenzano: “Renzi? Italia Viva non è stata decisiva per farci perdere, ora… Il Fatto Quotidiano Michele Emiliano vince le elezioni regionali in Puglia

Michele Emiliano, del Partito democratico, vince le elezioni regionali e si conferma il governatore della Puglia. Emiliano vince le elezioni in Puglia con il 46,26% contro il 39,30% dello sfidante del ...

Italia Viva evapora: in Toscana sono irrilevanti, in Puglia non riescono a far perdere Emiliano

In Puglia non supera il 2%, in Veneto nemmeno. Ma il dato più emblematico arriva dalla Toscana dove non è risultata decisiva neanche per la vittoria di Eugenio Giani, leader della coalizione di centro ...

Michele Emiliano, del Partito democratico, vince le elezioni regionali e si conferma il governatore della Puglia. Emiliano vince le elezioni in Puglia con il 46,26% contro il 39,30% dello sfidante del ...In Puglia non supera il 2%, in Veneto nemmeno. Ma il dato più emblematico arriva dalla Toscana dove non è risultata decisiva neanche per la vittoria di Eugenio Giani, leader della coalizione di centro ...