Iris Pezzetti | la mamma del bambino ucciso dal padre a Rivara | “Vigliacco”

(Di lunedì 21 settembre 2020) “Ho salutato mio figlio ieri alle 18, Claudio era venuto a prenderlo perché io stamattina lavoravo e le scuole erano chiuse. Avrebbe dovuto tornare da me nel pomeriggio”.parla con Repubblica dopo la morte del figlio Andrea, 11 anni,dalClaudio Baima Poma con una pistola a. La donna si sfoga: “Vigliacco… Ha dato colpe a me di cose che lui non era in grado di affrontare…”. L’uomo si è poi suicidato, ladeldal: “Vigliacco” Ladi Andrea spiega che anche dopo la separazione ha deciso di vivere vicino ...

«È stato un vigliacco. Mi attribuisce colpe di quello che lui non riusciva ad affrontare. Non mi sarei aspettata nulla del genere». Così la mamma di Andrea, Iris Pezzetti, parla di Claudio Baima Poma, ..."Se mai ho pensato che potesse fare del male a qualcuno, immaginavo ne avrebbe fatto a me. Non ad Andrea, non a nostro figlio". Iris Pezzetti ha scoperto alle 2 di questa notte che il suo ex aveva ucc ...