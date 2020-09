Il battesimo di Charles del Lussemburgo | il primo royal baby nato in era coronavirus

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 settembre 2020) Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, figlio del granduca ereditario del Lussemburgo Guillaume, 38 anni, e della moglie Stéphanie di Lannoy, 36, è venuto alla luce lo scorso 10 maggio. È stato il primo royal baby nato in epoca coronavirus, e adesso è diventato il primo battezzato nella stessa era. La cerimonia, intima e con mascherine, è andata in scena domenica 19 settembre nell’abbazia di St. Maurice a Clervaux, a un’ora d’auto da Lussemburgo. E come raccontano le foto e i video postati sul sito ufficiale della famiglia reale, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia è stata una celebrazione piena di gioia. Col bellissimo bebè avvolto nel candido abitino indossato come tradizione comanda, nel giorno del battesimo, da tutti i royal baby del Lussemburgo. Compreso papà Guillaume, erede al trono in quanto primo dei cinque figli di Enrico e Maria Teresa del Lussemburgo.