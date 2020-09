Halep-Pliskova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale Internazionali 2020 (Di lunedì 21 settembre 2020) Karolina Pliskova proverà a confermarsi a Roma, dopo il successo datato 2019, affrontando Simona Halep nel corso della finale degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Le due atlete hanno innalzato gradualmente il proprio livello di gioco, mostrando una volta di più di esser tra le migliori giocatrici al mondo. La disputa si svolgerà oggi, lunedì 21 settembre, a partire dalle ore 14.30: primo match sul centrale, al quale succederà la finale maschile tra Novak Djokovic e Diego Schwartzman. La diretta televisiva verrà proposta in contemporanea da Sky Sport (canale 201 o 204) e SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming sulla piattaforma Sky ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Karolinaproverà a confermarsi a Roma, dopo il successo datato 2019, affrontando Simonanel corso delladegliBNL d’Italia. Le due atlete hanno innalzato gradualmente il proprio livello di gioco, mostrando una volta di più di esser tra le migliori giocatrici al mondo. La disputa si svolgerà, lunedì 21 settembre, a partire dalle ore 14.30: primo match sul centrale, al quale succederà lamaschile tra Novak Djokovic e Diego Schwartzman. Latelevisiva verrà proposta in contemporanea da Sky Sport (201 o 204) e SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livesulla piattaforma Sky ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Simona Halep-Karolina Pliskova, finale femminile degli Internazionali d’Italia 2020. Si assegna oggi il titolo di regina del Foro Italico nella sfida che m ...

Schwartzman non si ferma più: battuto Shapovalov

Il cuore (e il braccio) di Diego Schwartzman, l’argentino tascabile che nei quarti aveva buttato fuori Rafa Nadal, contro i 21 anni (e il braccio: sinistro) di Denis Shapovalov. Dopo tre ore di battag ...

