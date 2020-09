golf, US Open: vittoria a DeChambeau (Di lunedì 21 settembre 2020) Bryson DeChambeau con un autentico show nel giro finale, ha vinto con 274, 69 68 70 67, -6, il 120° US Open, il secondo major disputato in un 2020 dai calendari rivoluzionati per la pandemia e il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Brysoncon un autentico show nel giro finale, ha vinto con 274, 69 68 70 67, -6, il 120° US, il secondo major disputato in un 2020 dai calendari rivoluzionati per la pandemia e il ...

fisco24_info : Golf: americano DeChambeau vince Us Open: Per lui è la prima vittoria in un Major. Secondo è Wolff - CorriereQ : Golf, Us Open: Wolff balza al comando, Paratore stabile a metà classifica - stillers1971 : Dopo tante prese per il culo sono contentissimo per il trionfo all’Us Open di Golf di Bryson Du Chambeau . Grande ??… - belalugosisdea : @ClaraPorta4 Non guardare certe trasmissioni, ti rovinano la serata...cambia canale e guarda la replica della NBA,… -