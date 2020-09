GFVip, Tommaso Zorzi lascia la casa con febbre a 39: portato via in ambulanza (Di lunedì 21 settembre 2020) Ennesimo colpo di scena al è uscito dalla casa per un nuovo malore facendo preoccupare i fan e gli autori del reality. Secondo quanto trapelato, avrebbe la febbre alta. È stata Federica Panicucci a ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020) Ennesimo colpo di scena al è uscito dallaper un nuovo malore facendo preoccupare i fan e gli autori del reality. Secondo quanto trapelato, avrebbe laalta. È stata Federica Panicucci a ...

GrandeFratello : Tommaso, posa il nostro Twitter ed entra in Casa: questo #GFVIP aspetta solo di essere sconvolto da te! ?? - GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - ZorziGroup : RT @Vitto1999: @KiaAltariel Ho bisogno subito di un abbraccio tra Andrea e Tommaso #GFvip - _heydrew : RT @magicawaitsforu: Tommaso: hanno rotto il cazzo. Patrizia: cazzo che palle. Tommaso: si mi avete rotto tre quarti di minchia. NON PER… -