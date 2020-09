Gf Vip, ancora un confronto tra Adua e Massimiliano: "Vuoi parlare anche del mio pube?" - (Di lunedì 21 settembre 2020) Francesca Galici Massimiliano Morra e Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip cercano di ricostruire un rapporto dopo una breve relazione burrascosa e l'attore fa una domanda imbarazzante Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sono entrati al Grande Fratello Vip sull'onda della loro precedente relazione. La loro è stata una storia breve ma intensa, finita in maniera turbolenta. I due hanno avuto uno scontro fin dalle prime battute, terminato con la promessa che avrebbero provato ad avere un rapporto civile all'interno della Casa. Massimiliano Morra ha avanzato anche delle scuse nei confronti del suo ex fidanzato, ammettendo i suoi errori e si è reso pronto a provare un riavvicinamento durante il reality. Morra Tuttavia, pare che le buone intenzioni dei due non siano ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) Francesca GaliciMorra eDel Vesco al Grande Fratello Vip cercano di ricostruire un rapporto dopo una breve relazione burrascosa e l'attore fa una domanda imbarazzanteMorra eDel Vesco sono entrati al Grande Fratello Vip sull'onda della loro precedente relazione. La loro è stata una storia breve ma intensa, finita in maniera turbolenta. I due hanno avuto uno scontro fin dalle prime battute, terminato con la promessa che avrebbero provato ad avere un rapporto civile all'interno della Casa.Morra ha avanzatodelle scuse nei confronti del suo ex fidanzato, ammettendo i suoi errori e si è reso pronto a provare un riavvicinamento durante il reality. Morra Tuttavia, pare che le buone intenzioni dei due non siano ...

