Etro inaugura un giardino segreto nel cuore di Milano

Leggi su domanipress

(Di lunedì 21 settembre 2020)oggi, 21 settembre, in occasione della Settimana della Moda a, l’inedito “Garden”. Neldel Four Sesons Hotel, oasi nascosta all’interno del chiostro quattrocentesco dell’albergo, prende vita lo stile firmato, per un appuntamento quotidiano all’insegna della moda.e Four Seasons Hotelno uno spazio esclusivo neldel Fashion District milanese, rendendo ilprivato dell’hotel un nuovo indirizzo lifestyle, dove assaporare uno speciale aperitivo e godere di tutto il glamour di una delle case di moda più eclettiche e all’avanguardia. Lo speciale set up, ...