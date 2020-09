Dzeko Juventus, “Gazzetta dello Sport”: può arrivare insieme a Morata (Di lunedì 21 settembre 2020) Dzeko Juventus – Contro la Sampdoria, all’esordio in questo campionato di serie A, è arrivata una convincente vittoria per la squadra bianconera. Ma l’allenatore adesso ha bisogno di rinforzi in avanti, ancor più considerando l’infortunio di Dybala. E di centravanti ne potrebbero arrivare ben due per una squadra ancora più forte e competitiva in Italia e in Europa. Dzeko Juventus, le ultimissime sul bosniaco Come riporta la Gazzetta dello Sport, la società bianconera adesso ha accelerato per arrivare ad Alvaro Morata, giocatore che conosce bene Torino, ha già giocato con la Juve e sarebbe ben felice di tornare in Italia. Se Suarez si accorderà con i colchoneros, presto potrebbe ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 settembre 2020)– Contro la Sampdoria, all’esordio in questo campionato di serie A, è arrivata una convincente vittoria per la squadra bianconera. Ma l’allenatore adesso ha bisogno di rinforzi in avanti, ancor più considerando l’infortunio di Dybala. E di centravanti ne potrebberoben due per una squadra ancora più forte e competitiva in Italia e in Europa., le ultimissime sul bosniaco Come riporta la GazzettaSport, la società bianconera adesso ha accelerato perad Alvaro, giocatore che conosce bene Torino, ha già giocato con la Juve e sarebbe ben felice di tornare in Italia. Se Suarez si accorderà con i colchoneros, presto potrebbe ...

romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - mirkocalemme : #Roma e #Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l'affare #Dzeko - #Milik, ma la #Juventus ha scelto #Morata :… - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milik, #Dzeko-#Juventus: tutto in standby - Ecatetriformis : RT @Bett_Calcaterra: Ma una #Juventus ???? che dimentica gli obiettivi di agosto #Suarez e #Džeko come la definiamo? Sme #Morata! ?????? - GiorgioMantelli : RT @Bett_Calcaterra: Ma una #Juventus ???? che dimentica gli obiettivi di agosto #Suarez e #Džeko come la definiamo? Sme #Morata! ?????? -