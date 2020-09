Contagi ai matrimoni: “pochi irresponsabili mettono in cattiva luce tutto il comparto” (Di lunedì 21 settembre 2020) “La nostra associazione prende decisamente le distanze da quegli imprenditori irresponsabili, pochi per fortuna, che lavorano senza rispettare le più basilari regole di sicurezza, creando disagi e gettando una cattiva luce sull’intero comparto composto per la stragrande maggioranza di persone serie che rispettano le leggi. Oltretutto, parliamo di un settore certamente tra i più colpiti da questa crisi senza fine”. Questo il duro commento di Paolo Capurro, Presidente di ANBC, Associazione Nazionale Banqueting e Catering, alle recenti notizie di alcuni ricevimenti trasformatisi in piccoli focolai di Covid. “Eppure organizzare una cerimonia senza rischi è possibile, basta seguire i protocolli vigenti. A questo proposito la nostra associazione ha deciso di fare anche di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) “La nostra associazione prende decisamente le distanze da quegli imprenditori, pochi per fortuna, che lavorano senza rispettare le più basilari regole di sicurezza, creando disagi e gettando unasull’intero comparto composto per la stragrande maggioranza di persone serie che rispettano le leggi. Oltre, parliamo di un settore certamente tra i più colpiti da questa crisi senza fine”. Questo il duro commento di Paolo Capurro, Presidente di ANBC, Associazione Nazionale Banqueting e Catering, alle recenti notizie di alcuni ricevimenti trasformatisi in piccoli focolai di Covid. “Eppure organizzare una cerimonia senza rischi è possibile, basta seguire i protocolli vigenti. A questo proposito la nostra associazione ha deciso di fare anche di ...

larampait : #Contagi e #matrimoni, #ANBC: “Pochi irresponsabili mettono in cattiva luce tutto il comparto” - larampait : ?? #Contagi e #matrimoni, #ANBC: “Pochi irresponsabili mettono in cattiva luce tutto il comparto” “La nostra associa… - GoSolar01 : RT @pinino65: #Coronavirus #CoronavirusItalia #CoronavirusSicilia Crescono i contagi in #Sicilia, sotto accusa #matrimoni, #movida e #fes… - pinino65 : #Coronavirus #CoronavirusItalia #CoronavirusSicilia Crescono i contagi in #Sicilia, sotto accusa #matrimoni,… - Moixus1970 : RT @globalistIT: -