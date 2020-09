Come sarà il futuro della guerra?

Leggi su wired

(Di lunedì 21 settembre 2020) Con la vittoria nelladel Golfo del 1990-91, gli Stati Uniti credevano di aver dimostrato soprattutto una cosa: condurre le battaglie con una combinazione di armi di precisione, sorveglianza, intelligence sul campo, comunicazioni satellitari e tecnologia stealth (ovvero invisibile ai radar) avrebbe consentito all’esercito a stelle e strisce di portare a casa vittorie rapide e quasi indolori. È anche sulla base di questa erronea convinzione che gli Stati Uniti si sono tuffati in due guerre – in Iraq e in Afghanistan – che si sono dimostrate tutto tranne che rapide e indolori, ricordando semmai più lo strazio del Vietnam che la trionfantedel Golfo. Le cose, per ragioni che non è qui il caso di approfondire, sono quindi andate in maniera drasticamente diversa dai programmi statunitensi, constringendoli ...