Clima e monitoraggio della criosfera | la missione CRISTAL tra le 6 ad alta priorità dell’ESA | lancio nel 2027

(Di lunedì 21 settembre 2020) Monitorare laè fondamentale per valutare appieno, predire e adattare alla variabilità e al cambiamento del. Considerata l’importanza di questo fragile componente del sistema Terra, oggi l’ESA, insieme a Airbus Defence and Space e a Thales Alenia Space, ha firmato un contratto per lo sviluppoconosciuta come– Copernicus Polar Ice and Snow Topography Altimeter. Con unprevisto nel, lasarà equipaggiata, prima volta per unapolare, di un altrimetro radar a doppia frequenza, e di un radiometro a microonde, che misureranno e monitoreranno lo spessore del ghiaccio marino, la profondità ...

PaoloLuraschi : Eurozona+sue principali economie÷ UK÷Giappone e alcuni indici puntuali fiducia consumatori e/o aziende in ottica pe… - Valori_it : Intervista al direttore del servizio Copernicus di monitoraggio sui cambiamenti climatici dell’Ue: «I risultati con… - IpsosItalia : L'Italia ai tempi del #Coronavirus - 21° Aggiornamento. Ritorna il consueto monitoraggio di #Ipsos del clima d'opi… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima monitoraggio

Meteo Web

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 set - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un contratto di circa 88 milioni di euro con Airbus Defence and Space, ...La lotta ai cambiamenti climatici rappresenta una sfida di grande importanza per tutta l’umanità e viene affrontata con grande determinazione dall’Unione europea. Il riscaldamento dell’atmosfera è in ...Si chiama Italian Tree Talker Network ed è un progetto ideato per monitorare costantemente lo stato di salute degli alberi, l'ambiente in cui vivono e l'impatto del clima. Siamo in Trentino e parliamo ...