Cisalpina Mice fa ripartire gli eventi con il progetto Digital Events

Ultime Notizie dalla rete : Cisalpina Mice

TTG Italia

Sono “Innovazione”, “Tradizione” e “bridazione” i pilastri su cui Cisalpina MICE – la Divisione Meeting Incentive Congress ed Events di Cisalpina Tours – ha lavorato per la creazione del progetto Digi ...Arriva il format con realtà aumentata, proiezioni olografiche, ambienti di ripresa virtuale in 3D, multi streaming con presentatori in studio, relatori collegati da casa e pubblico in live streaming I ...Innovazione. Tradizione. Ibridazione. Sono i 3 pilastri su cui Cisalpina MICE – la Divisione Meeting Incentive Congress ed Events di Cisalpina Tours – ha lavorato per la creazione del progetto Digital ...