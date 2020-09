Calciomercato Juventus, fatta per l’addio di Pellegrini (Di lunedì 21 settembre 2020) L’addio di Luca Pellegrini sembra sempre più vicino. Dopo una lunga ed enigmatica estate, vissuta tra la possibilità di rimanere alla Juventus e quella di continuare a farsi le ossa, quest’ultima opzione sembrerebbe avere avuto la meglio. L’ex Roma sarebbe stato inizialmente individuato come riserva di Alex Sandro e l’infortunio di quest’ultimo avrebbe potuto spianare al giovane italiano le porte della titolarità in bianconero. Tuttavia, la lista dei convocati per la sfida contro la Sampdoria ha chiarito le volontà della Vecchia Signora. La scottante esclusione avrebbe già nella giornata di ieri allontanato il terzino ex Cagliari dalla Continassa. Trattativa che sarebbe confermata dalle voci che darebbero per certo il suo passaggio in nuovo club italiano. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) L’addio di Lucasembra sempre più vicino. Dopo una lunga ed enigmatica estate, vissuta tra la possibilità di rimanere allae quella di continuare a farsi le ossa, quest’ultima opzione sembrerebbe avere avuto la meglio. L’ex Roma sarebbe stato inizialmente individuato come riserva di Alex Sandro e l’infortunio di quest’ultimo avrebbe potuto spianare al giovane italiano le porte della titolarità in bianconero. Tuttavia, la lista dei convocati per la sfida contro la Sampdoria ha chiarito le volontà della Vecchia Signora. La scottante esclusione avrebbe già nella giornata di ieri allontanato il terzino ex Cagliari dalla Continassa. Trattativa che sarebbe confermata dalle voci che darebbero per certo il suo passaggio in nuovo club italiano. LEGGI ANCHE: ...

