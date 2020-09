Beatrice Aiello | «Io | Paola Cortellesi e la sorellanza tra donne libere»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 settembre 2020) «Facciamo così, come le costellazioni: io le do i punti e lei li unisce». Beatrice Aiello prorompe in una risata. «Scusi», dice, «Non ho il dono della sintesi: parlo tanto, forse troppo». Ma nelle parole, misurate con puntiglio, c’è tutta l’essenza di una ragazza che il cinema italiano descrive come promessa. Beatrice Aiello, che alla recitazione è arrivata per vincere la timidezza, ha lavorato in televisione e sul grande schermo. Poi, in teatro. «Da ultimo, ho fatto Resilient di Roberto Faenza», racconta, «È stato il mio primo set post Covid-19, ed è stato molto sereno. Noi attori siamo iper-controllati. È angosciante e rassicurante al tempo stesso. Però, sono felice. Perché la vita deve andare avanti». E avanti è andata, portando l’attrice, già vista in Che Dio ci aiuti 4, a recitare in Petra, produzione Sky Original che, realizzata in collaborazione con Cattleya e Bartlebyfilm, è in onda su Sky Cinema nella prima serata del lunedì.