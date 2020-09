Anche Github cancella le parole “razziste” dal linguaggio di programmazione (Di lunedì 21 settembre 2020) GithubDa ottobre Github cambierà alcuni dei termini tecnici utilizzati dai programmatori tenendo fede alla decisione presa sull’onda delle proteste del movimento Black Lives Matter. Tutti i nuovi repository Git su Github saranno quindi rinominati main al posto del classico master utilizzato abitudinalmente. Questo cambiamento avviene perché termini come master, slave, blacklist e whitelist possono essere interpretati come offensivi e razzisti, poiché richiamano il linguaggio degli schiavisti. Da qui l’idea di un intervento sui repository, ovvero gli archivi dove gli utenti e le aziende depositano e sincronizzano i propri codici sorgente. Da sempre il portale utilizza il termine master per indicare la versione principale di un codice sorgente. Gli sviluppatori che ci lavorano sopra, ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020)Da ottobrecambierà alcuni dei termini tecnici utilizzati dai programmatori tenendo fede alla decisione presa sull’onda delle proteste del movimento Black Lives Matter. Tutti i nuovi repository Git susaranno quindi rinominati main al posto del classico master utilizzato abitudinalmente. Questo cambiamento avviene perché termini come master, slave, blacklist e whitelist possono essere interpretati come offensivi e razzisti, poiché richiamano ildegli schiavisti. Da qui l’idea di un intervento sui repository, ovvero gli archivi dove gli utenti e le aziende depositano e sincronizzano i propri codici sorgente. Da sempre il portale utilizza il termine master per indicare la versione principale di un codice sorgente. Gli sviluppatori che ci lavorano sopra, ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Github Anche Github cancella le parole razziste dal linguaggio di programmazione Wired.it GitHub contro il razzismo, rimpiazza 'master' con 'main' da inizio ottobre

GitHub ha annunciato che dal 1° ottobre la directory "master" diventerà "main" per tutti i nuovi progetti. Il servizio, di proprietà di Microsoft, passa all'azione dopo il dibattito dei mesi scorsi su ...

Su GitHub la parola Main sostituisce la parola Master

GitHub cambia una piccola parola per dar corpo ad un grande principio: Master diventa Main per archiviare definitivamente parole legate allo schiavismo. La parola “master” scompare da Github. Quello c ...

