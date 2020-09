WeChat | una giudice sospende il bando di Trump sull’app cinese | «Minaccia alla sicurezza? Prove troppo modeste»

(Di domenica 20 settembre 2020) La giustizia americana ribalta la decisione di Donaldsu. LaLaurel Beeler ha emesso un’ingiunzione preliminare bloccando lo stop all’appche sarebbe dovuto scattare nelle prossime ore. Mentre per TikTok il divieto di download è stato posticipato al 27 settembreluce delle trattative in corso tra Bytedance, aziendaproprietaria del social network, Oracle e Walmart. Secondo Beeler le persone che hanno presentato un ricorso contro ildel presidente americano hanno portato delle motivazioni credibili e ha aggiunto che «mentre legenerali sullanazionale chengono ...

NEW YORK, 20 SET - La giustizia americana sospende lo stop di WeChat deciso da Donald Trump. Il giudice Laurel Beeler ha infatti emesso un'ingiunzione preliminare per bloccare lo stop che dovrebbe sca ...ROMA - Un compromesso tra Stati Uniti e Cina, di questi tempi, è una notizia. Perché è verso un compromesso che si sta avviando la vicenda TikTok, con il gradimento di principio espresso da Trump ("ac ...Donald Trump ha dato sua benedizione "di massima" all'accordo per TikTok: "L'ho approvato" e la nuova società che nascerà sarà "in totale controllo" di Oracle e Walmart. "E' un grande accordo per l'Am ...