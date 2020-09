VIDEO – Buffon chiede di abbassare la mascherina

luigi202_luigi : RT @Valeriodaroma: Vorrei fare i miei complimenti a Buffon che chiede a Ferrero di togliere la mascherina mentre parla. Grande intelligenza… - pojarolo : RT @Valeriodaroma: Vorrei fare i miei complimenti a Buffon che chiede a Ferrero di togliere la mascherina mentre parla. Grande intelligenza… - Gardenia11_1 : RT @Valeriodaroma: Vorrei fare i miei complimenti a Buffon che chiede a Ferrero di togliere la mascherina mentre parla. Grande intelligenza… - mariedduscanu : @Valeriodaroma Semmai evessimo avuto un piccolo e ininfluente dubbio sulla stupidità e incoscienza di Buffon, con q… - AndryDipi92 : RT @Valeriodaroma: Vorrei fare i miei complimenti a Buffon che chiede a Ferrero di togliere la mascherina mentre parla. Grande intelligenza… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Buffon

Sampdoria News 24

Clima disteso nel pre-partita di Juventus-Sampdoria. Dopo essere arrivato all’Allianz Arena, Gianluigi Buffon e Fabio Quagliarella si sono diretti verso gli spogliatoi abbracciati. Del resto i due son ...Lucca, ha compiuto otto anni il bimbo in quarantena da 49 giorni per il Covid: in video e dal piazzale di casa, una valanga di auguri LUCCA. La felicità è... avere tanti amici, avere la dimostrazione ...Antonio Conte è stato compagno di squadra di Gigi Buffon per tre anni alla Juventus ma è anche stato suo allenatore per tre anni in bianconero e per un biennio con la nazionale italiana. In questo mom ...