Save the children | 415 milioni i bambini a rischio nel mondo

Alla vigilia della Giornata mondiale della pace Save the children riaccende i riflettori sull'emergenza che ogni giorno colpisce 415 milioni di bambini esposti al potenziale fuoco incrociato delle

Il 9 luglio ricorre il 30° anniversario dell’approvazione della legge italiana 185/90 che proibisce l’esportazione di materiali di armamento verso paesi che violano i diritti umani. È più che mai ...

Si tratta di dati diffusi da Save the Children, che nel 2019 ha contato quasi 1'000 attacchi a scuole o ospedali. Tra le situazioni ritenute più preoccupanti, in Yemen i bombardamenti sono più che ...

Sono 415 i milioni di bambini esposti al rischio di un vero e proprio «fuoco incrociato» nelle aree di conflitto in tutto il mondo. Alla violenza delle armi, che sempre più spesso vengono puntate cont ...

